Cegedim : Officiellement partenaire de HR Path

(CercleFinance.com) - Cegedim et HR Path sont officiellement partenaires depuis le 16 janvier dernier.



Cegedim est engagé dans une stratégie de développement de ses offres en phase avec les enjeux de digitalisation RH. L'arrivée de HR Path élargit son domaine d'actions et contribue à sa stratégie de croissance et de développement sur de nouveaux marchés.



' Nous cherchions un partenaire intégrateur capable de proposer son expertise métier pour accompagner la croissance de Cegedim sur le marché des ETI et grandes entreprises. Nous l'avons trouvé avec HR Path ', explique Jérôme Rousselot, directeur de Cegedim.



' La combinaison de nos deux expertises a déjà séduit un certain nombre de clients importants comme une très grande école de commerce française qui a choisi de nous faire confiance ', explique François Boulet, président du groupe HR Path.



