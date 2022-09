Cegedim : Lourde chute du titre, un broker dégrade sa note

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim cède plus de 21% à Paris, après que Oddo a dégradé son conseil sur le titre à 'neutre', assorti d'un objectif de cours de 20 euros, contre 27 euros précédemment.



L'analyste pointe des résultats semestriels 'décevants', tant sur la marge que sur la génération de cash.



'Au global, l'EBIT courant ressort à 6,8 ME soit une marge de 2,5%. En masse, la marge baisse donc de 40% (elle s'établissait à 11,3 ME au S1 2021) et en taux, elle perd 200 pb (marge 4,5% au S1 2021)', indique le broker.



Oddo anticipe une baisse de l'EBIT courant de l'ordre de 30% sur l'année, soit 28 ME (contre 45 ME dans la précédente estimation et 40 ME en 2021), et une marge de 5,5% (contre 7,7% en 2021).



Le bureau d'analyses évoque 'des déceptions récurrentes' et 'des perspectives faibles, non accompagnées de guidances ou d'objectifs précis à moyen-terme'.



'Le problème de Cegedim réside, selon nous, dans un surinvestissement (opex/capex) ne générant pas assez d'incrément de croissance, de manière chronique', analyse Oddo.



