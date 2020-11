Cegedim : Lancement de Maiia Gestion pour les kinés

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce le lancement de Maiia Gestion, nouvelle solution 100% Web pour les kinésithérapeutes permettant de gérer toutes les tâches administratives de leurs cabinets (dossiers patients, comptabilité et facturation) grâce à un seul outil.



Parfaitement intégrée à la Suite Maiia, Maiia Gestion est née de groupes de travail organisés pendant plus de deux ans par Maiia et RM Ingénierie (expert Cegedim des professions paramédicales) avec plus de 160 kinés français d'horizons et modes d'exercices différents.



