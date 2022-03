Cegedim : En négociations au sujet de Cegedim Santé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce être entré en négociation exclusive en vue d'une prise de participation au capital de sa filiale de solutions digitales Cegedim Santé, par les groupes de protection sociale Malakoff Humanis, Groupe VYV et PRO BTP.



Cegedim Santé ferait concomitamment l'acquisition auprès du Groupe VYV de MesDocteurs, sa filiale spécialisée dans les solutions de télésanté. L'opération serait concrétisée par un protocole d'investissement et un partenariat stratégique et industriel entre les groupes.



Cette opération prendrait la forme d'une augmentation de capital réservée de 65 millions d'euros, valorisant Cegedim Santé post opération à 360,9 millions. Cegedim continuerait à consolider Cegedim Santé par intégration globale.



