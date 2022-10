Cegedim : Croissance de près de 7% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires de 133,3 millions d'euros au troisième trimestre 2022, en progression de 6,7% en données publiées et, en données organiques, de 5,6% par rapport à la même période de 2021.



A fin septembre, le chiffre d'affaires s'établit à 400,8 millions, en croissance de 6,6% en données publiées et, en données organiques, de 5,9%, confirmant la bonne orientation du chiffre d'affaires observée au deuxième trimestre.



Malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe d'informatique pour la santé se dit confiant dans sa capacité à réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel