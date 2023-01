Cegedim : Croissance de 6% du CA en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim avance de 2% après la présentation d'un chiffre d'affaires en croissance de 5,9% à 555,6 millions d'euros (+5,1% en organique) sur l'ensemble de 2022, dont une hausse de 4,1% à 154,7 millions (+2,9% en organique) sur le seul quatrième trimestre.



'Cette croissance modérée du dernier trimestre provient essentiellement du mois de décembre 2022 qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de 0,4% par rapport au mois de décembre 2021, soit la plus faible croissance mensuelle de l'année', précise la société.



Le lancement du plan de développement de Cegedim Santé et la baisse du chiffre d'affaires au Royaume-Uni impacteront négativement le résultat opérationnel courant 2022. Cegedim anticipe une croissance de son chiffre d'affaires 2023 dans une fourchette de 6% à 9%.



