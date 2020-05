Cegedim : Contrat d'hébergement cloud avec l'IGN

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que sa filiale cegedim.cloud a remporté le marché public de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière (IGN) portant sur l'hébergement cloud et l'infogérance de certaines de ses applications.



Producteur et diffuseur de référentiels de données géographiques et forestières, l'IGN a pour vocation de décrire la surface du territoire national, ainsi que d'élaborer et de mettre à jour l'inventaire permanent des ressources forestières nationales.



Les équipes de cegedim.cloud mettent également à profit leur rôle de conseil au service de l'IGN afin de les accompagner dans le déploiement de leur nouvelle infrastructure Cloud et les former à la prise en main et l'administration de leur environnement.



