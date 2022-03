Cegedim : Choisi par la mutuelle Apivia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Cegedim, un éditeur de logiciels pour les secteurs de la santé et de l'assurance, a annoncé mardi avoir été choisi par Apivia Macif Mutuelle afin de faire évoluer l'espace adhérent de la marque Apivia.



Dans un communiqué, Cegedim indique avoir lancé - début janvier - un nouvel espace pour cette mutuelle qui propose des services de santé, de prévoyance et d'épargne.



Conçu selon une approche dite de 'marque blanche', le portail (extranet et mobile) permet aux assurés d'accéder à une série de fonctionnalités pratiques depuis le site Internet ou l'application mobile.



Apivia Macif Mutuelle, qui compte près de 1,6 million d'adhérents en France, utilisait déjà le progiciel de gestion Activ'Infinite de Cegedim.



