Cegedim : Cegedim.cloud choisi par Paris La Défense

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que cegedim.cloud a été choisi par Paris La Défense pour la prestation de services d'infrastructure IT et de serveurs virtuels, afin de poursuivre son développement technologique et atteindre ses ambitions internationales.



'La proactivité, la personnalisation des prestations proposées et l'accompagnement par des experts cloud contribuent à la réussite de la nouvelle collaboration entre cegedim.cloud et Paris La Défense', explique la société.



Etendu sur un territoire de 564 hectares, Paris La Défense est le quatrième quartier d'affaires mondial, avec 500 entreprises - dont 41% d'origine étrangère, 75% de sièges sociaux et 15 entreprises du Fortune 500 - et près de 180.000 salariés.



