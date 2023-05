Cegedim : Agrément définitif de l'ACPR pour CETIP

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce que l'ACPR a prononcé l'agrément définitif de sa filiale CETIP, qui concentre les solutions de BPO (délégation de gestion et tiers payant) à destination des assureurs de personnes, en qualité d'établissement de paiement.



Le CETIP devient ainsi le premier délégataire d'envergure à disposer d'un tel statut sur le marché de l'assurance santé et prévoyance. Pour rappel, il exécute des opérations de paiement estimées à plus de 4,5 milliards d'euros par an.



Cet agrément délivré par l'ACPR (adossée à la Banque de France), qui impose de nombreux contrôles et mécanismes prudentiels, garantit ainsi que le CETIP répond à des exigences réglementaires européennes fortes et structurantes.



