Cegedim : Acquisition de Kobus Tech

(CercleFinance.com) - Cegedim Santé, l'activité de Cegedim dédiée à l'accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, fait part de l'acquisition de Kobus Tech, spécialiste du logiciel de bilan et de suivi patients pour les kinésithérapeutes.



Kobus propose une solution choisie par plus de 4.000 utilisateurs qui permet de réaliser tout le suivi patient des kinésithérapeutes (bilans, prescription d'exercices, création de courrier, etc.), avec une forte expertise scientifique.



'Cegedim Santé réaffirme ainsi sa vocation d'aider les professionnels de santé à se concentrer sur le soin de leurs patients, à contribuer à améliorer l'accès à la santé pour tous et à fluidifier le parcours de soins', explique la société.



