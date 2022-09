Cegedim : Acquiert Sedia et complète son offre Hospitalis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'acquisition récente de Sedia - spécialisée dans les logiciels de traçabilité à usage des structures médicales depuis 1985 - vient compléter l'offre Hospitalis de Cegedim e-business.



Cette dernière, qui permettait la digitalisation des échanges commerciaux et logistiques des établissements publics et privés avec leurs fournisseurs, intègre désormais de nouvelles fonctionnalités de traçabilité des Dispositifs Médicaux et Dispositifs Médicaux Implantables.



Nouvelle brique de l'offre Hospitalis, la solution Sedia apporte trois niveaux de traçabilité : sanitaire, financière et logistique des DM/DMI en dépôt, en prêt ou en achat ferme.



'La solution Sedia complète parfaitement notre offre Hospitalis. Son fondateur, Pierre Baini, et son équipe nous rejoignent pour construire ensemble le futur de la solution', souligne Christophe Couvreur, directeur d'activité Hospitalis.



