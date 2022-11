Cbo territoria : Invest Securities reste à achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de quatre euros sur CBo Territoria, notant que 'le premier semestre 2022 a confirmé la montée en puissance de l'activité de foncière tertiaire qui affiche une occupation très élevée'.



Le bureau d'études met en avant la fonciarisation du modèle de la société, jugeant que 'la cession du portefeuille de logements ainsi que la monétisation des stocks de terrains de promotion devraient permettre de mener à bien son plan sans appel au marché'.



'Malgré la remontée des coûts de financement, CBo devrait afficher d'honorables croissances de résultat et d'ANR tout en continuant à rembourser régulièrement une partie de sa dette. Le rendement élevé du titre nous semble donc peu menacé', conclut-il.



