Caterpillar inc : Projet de camions autonomes avec Rio Tinto

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord avec Caterpillar visant à développer des camions de transport minier autonomes et à émissions nulles.



Aux termes du projet, les deux groupes collaboreront à la conception de nouveaux tombereaux pour applications minières '793', une coopération qui prévoit la validation par Rio Tinto de la technologie de motorisation à zéro émission mise au point par Caterpillar.



Rio Tinto et Caterpillar continueront ensuite de travailler de manière étroite lors des différentes étapes du projet, de la fabrication d'un prototype aux premiers essais de pré-production.



A l'issue du processus, Rio Tinto prévoit de commander 35 exemplaires de ces engins autonomes et à émissions nulles pour sa mine australienne de minerai de fer de Gudai-Darri, qu'il considère comme la plus développée d'un point de vue technologique aujourd'hui.



