Caterpillar inc : Nouveaux objectifs durables à l'horizon 2030

(CercleFinance.com) - Caterpillar a publié aujourd'hui son rapport sur le développement durable 2020, un document qui met en avant 'les progrès de l'entreprise jusqu'en 2020' puis présente les nouveaux objectifs de développement durable de Caterpillar à atteindre d'ici 2030.



L'industriel états-unien indique notamment avoir réduit de 51% ses émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) par rapport à 2006 ou souligne encore que 33% des besoins annuels agrégés en énergie électrique proviennent désormais de sources alternatives et renouvelables.



Caterpillar rappelle enfin son engagement en faveur d'un avenir à émissions de carbone réduites à travers sept nouveaux objectifs de développement durable à l'horizon 2030, cinq étant axés sur le climat et l'environnement (réduction des GES, réduction des déchets, gestion de l'eau, nouveaux produits plus durables et développement du reconditionnement) et deux sur la sécurité des employés et des clients.





