Caterpillar inc : Maintient le dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Caterpillar Inc. a voté hier soir le maintien du dividende trimestriel de 1,20 $ par action ordinaire, payable le 18 novembre 2022, aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 24 octobre 2022.



Caterpillar a versé un dividende en espèces chaque année depuis la création de la société et a versé un dividende trimestriel depuis 1933.



Par ailleurs, la société Caterpillar signale que le montant des dividendes qu'elle reverse aux actionnaires a augmenté chaque année depuis 29 ans. A ce titre, la firme est d'ailleurs reconnue comme membre de l'indice S&P 500 Dividend Aristocrat, un indice boursier composé des sociétés du S&P 500 ayant augmenté leurs dividendes au cours de chacune des 25 dernières années consécutives.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

