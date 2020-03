Caterpillar inc : Don contre la pandémie

(CercleFinance.com) - Le géant des équipements de chantier Caterpillar annonce que son bras philanthropique, Caterpillar Foundation, s'engage à verser 8,5 millions de dollars pour venir en aide aux populations affectées par la pandémie de coronavirus.



Il soutiendra ainsi des organisations non lucratives qui travaillent à prévenir, détecter et répondre à l'épidémie, fournir des ressources aux personnels de santé et aux patients, faire face à l'insécurité alimentaire et favoriser l'éducation à distance.



