Catering intl sces : Rentabilité améliorée au 1er semestre

(CercleFinance.com) - CIS (Catering International Services) publie au titre du premier semestre 2022 un résultat net part du groupe en hause de 158% à 6,3 millions d'euros et un résultat opérationnel courant en hausse de 37% à 7,1 millions, pour une croissance du CA de 21,8% à 157,1 millions.



'L'activité a bénéficié de la montée en puissance des contrats majeurs signés en 2021 en Eurasie et du démarrage réussi de contrats stratégiques LNG offshore en Afrique subsaharienne ainsi que d'un impact positif de l'évolution des taux de change', explique-t-il.



Entendant 'accélérer son développement dans les secteurs de l'énergie, des mines, des infrastructures et des armées en mettant à profit les nombreuses opportunités identifiées', CIS prévoit de dépasser le seuil des 300 millions d'euros de CA sur l'exercice en cours.



