Catering intl sces : Contrats au Tchad et en Arabie Saoudite

(CercleFinance.com) - Après l'annonce de plusieurs contrats remportés au Kazakhstan en début de mois, CIS (Catering International Services) confirme sa dynamique commerciale avec la signature simultanée de deux contrats au Tchad et en Arabie Saoudite.



Au Tchad, le groupe de services a renouvelé un contrat de restauration, d'hôtellerie et de maintenance avec la filiale locale d'un 'très important groupe pétrolier et minier anglo-suisse', pour une durée de deux ans à compter de décembre 2020.



En Arabie Saoudite, CIS a signé un contrat avec une société de forage spécialisée dans les puits d'eau et qui opère pour Aramco. Il assurera les services de restauration et d'hôtellerie sur trois rigs de forage, pour une durée de deux ans.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CATERING INTL SCES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok