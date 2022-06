Catana group : Malgré les contraintes industrielles, Catana file vers un exercice historique

(BFM Bourse) - Fort du succès de sa gamme Bali notamment, le chantier naval canétois a doublé son résultat d'exploitation au premier semestre, en dépit des difficultés d'approvisionnement et de recrutement. Le carnet de commandes du groupe atteint des records, garantissant une très bonne visibilité pour les exercices à venir.

L'action du chantier naval occitan progresse de 2,47% à 7,48 euros jeudi matin alors que Catana a fait état de résultats au titre du premier semestre qui donnent le ton d’un exercice qui sera "marqué par une croissance historique, tant de son activité que de sa rentabilité". L'ex-Poncin Yachts, qui s'était rebaptisé Catana en 2014 pour marquer son recentrage sur le segment des catamarans, ne cesse de démontrer la pertinence de ce choix depuis plusieurs années et son cours de Bourse s'en ressent: depuis le point bas du printemps 2020, le titre a plus que quadruplé.

Comme annoncé en avril, le chiffre d'affaires du premier semestre a atteint 70,9 millions d'euros, en hausse de 46% par rapport au 1er semestre 2020/2021. Une croissance toujours largement tirée par le succès de la gamme Bali. Ce type de multicoque conçu par Olivier Poncin et dessiné par l'architecte naval Xavier Faÿ a introduit un certain nombre d'innovations (cockpit avant rigide avec grand bain de soleil, disparition du trampoline, construction par infusion sandwich en polyester et mousse PVC à cellules fermées plus légère et solide que le PVC/balsa habituelle...) tout en étant -relativement- plus accessible que la concurrence, ce qui lui permet de gagner chaque année des parts de marché sur l’essentiel des tailles importantes du marché, de moins de 12 mètres pour le nouveau Bali Catsmart jusqu'à plus de 16 mètres pour le 5.4.

Depuis plusieurs mois, les pénuries de matières premières désorganisent beaucoup l’économie mondiale et par conséquent, l’organisation des chaînes de fabrication du groupe, ce qui pénalise la productivité des usines et leurs capacités à livrer dans les délais. Les difficultés importantes de recrutement en France ont également apporté leur lot de difficultés, mais Catana est tout de même parvenu à recruter plus de 200 personnes en France au cours de ce premier semestre. Le groupe espère parvenir à recruter encore 70 personnes dans les prochains mois, offrant même de former des candidats en complète reconversion au besoin (postes à pourvoir aussi bien à Canet-en-Roussillon que sur le site de Marans en Charente Maritime).

Des marges qui s'envolent

Ces difficultés non négligeables, et loin d’être éliminées, n’ont cependant pas eu raison de l’augmentation des marges liée à la très forte croissance, ainsi qu’à un mix produit favorable. Catana a ainsi doublé sa rentabilité d’exploitation au premier semestre, avec un résultat opérationnel de 11,5 millions d'euros, ce qui représente plus de 16% du chiffre d’affaires, contre 12% un an plus tôt.

Le résultat net consolidé a également poursuivi sa progression pour atteindre 8,2 millions d'euros, soit 11,5% du chiffre d’affaires contre 10,5% en n-1.

Fort de ce bond de la rentabilité, la capacité d’autofinancement s'est élevée à 12,4 millions d'euros, soit une hausse de 57%. Le chantier dispose d’une trésorerie nette de 42,5 millions d'euros désormais.

Etant donné l'accélération "importante" des commandes depuis de nombreux mois, Catana dispose d’un carnet de commandes sans précédent. Outre la croissance historique pour 2021/2022, qui permettra d’atteindre 160 millions d'euros de chiffre d’affaires sur l'année, le carnet de commandes permet d'ores et déjà d'assurer 210 millions de facturations pour 2022/2023, ainsi que 160 millions pour 2023/2024 (sur un objectif supérieur à 250 millions d'euros).

"Ces excellents résultats semestriels viennent consolider des fondamentaux financiers déjà solides qui, combinés à l’accroissement du carnet de commandes, placent Catana Group dans un schéma de croissance durable et rentable", conclut la société dans son communiqué.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse