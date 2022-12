Catana group : Le titre recherché après les résultats annuels

(CercleFinance.com) - Le fabricant de navires de plaisance Catana a annoncé mardi une hausse de 70% de son résultat opérationnel sur l'exercice écoulé, tout en faisant part d'une visibilité 'excellente' pour les prochains mois.



Le groupe basé à Canet-en-Roussillon a dégagé un résultat opérationnel de 23,8 millions d'euros sur son exercice 2021/2022, contre 14 millions un an plus tôt, sur la base d'un chiffre d'affaires en augmentation de 46% à 148,6 millions d'euros.



En dépit d'un contexte industriel jugé 'dégradé' du fait des les pénuries de pièces et de main d'oeuvre, le groupe explique que la grande majorité des hausses des matières premières a pu être répercutée sur les prix de vente de ses catamarans.



Avec un portefeuille de commandes de plus de 500 millions d'euros, Catana confirme ses perspectives de croissance rentable à deux chiffres pour les deux prochains exercices, à la faveur d'une visibilité qui reste 'excellente' selon ses propres termes.



S'il préfère ne pas communiquer de prévisions chiffrées pour le nouvel exercice, la société dit tabler sur la poursuite d'une croissance rentable à deux chiffres sur les deux prochains exercices



Dans ce contexte, le groupe prévoit de proposer à sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 4,6 millions d'euros, ou 0,15 euro par action, au titre de l'exercice écoulé, soit une hausse de 15% par rapport à l'exercice précédent.



Suite à toutes ces annonces, l'action progressait de 6% mardi matin à la Bourse de Paris.



