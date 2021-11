Carrefour : Objectifs de développement numérique

(CercleFinance.com) - Carrefour affiche pour ambition de tripler sa GMV e-commerce à horizon 2026, pour atteindre 10 milliards d'euros, et que le digital contribue pour 600 millions d'euros additionnels au résultat opérationnel courant en 2026 par rapport à 2021.



Dans ce but, le groupe va augmenter d'environ 50% ses investissements dans le digital, avec un plan dédié de trois milliards d'euros entre 2022 et 2026. Par conséquent, il rehausse son objectif d'investissements annuels à environ 1,7 milliard d'euros.



Enfin, en ligne avec sa démarche de responsabilité sociale et environnementale, le distributeur alimentaire annonce viser la neutralité carbone de ses activités e-commerce à horizon 2030, soit 10 ans avant l'objectif global fixé pour 2040.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel