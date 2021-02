Carrefour : Nouvelle directrice data e-commerce en mars

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le recrutement de Elodie Perthuisot en tant que directrice data e-commerce et transformation digitale du groupe, à compter du 1er mars prochain.



A ce titre, elle sera membre du comité exécutif groupe. Elle conserve par ailleurs ses fonctions de directrice e-commerce et supply-chain e-commerce France, membre du comité exécutif France.



Elodie Perthuisot succède à Amélie Oudéa-Castéra qui a décidé de quitter le groupe pour poursuivre un projet personnel.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel