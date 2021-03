Carrefour : La blockchain assure la traçabilité des textiles

(CercleFinance.com) - Carrefourannonce étendre son utilisation de la technologie blockchain à la traçabilité de produits textiles.



Dans un premier temps, cette blockchain textile concernera 450 références de la gamme de lit TEX en percale BIO et les bodies bébé BIO en France et en Espagne. Elle a vocation à s'étendre à un maximum de produits Tex BIO et à tous les pays du groupe Carrefour, assure l'enseigne.



En scannant un simple QR code, les clients pourront accéder à un grand nombre d'informations comme le lieu de production, la composition du textile, le mode de culture du coton ainsi que la date et le lieu des différentes étapes par lesquelles il est passé: l'égrenage, la filature, le tissage, la teinture, le processus de fabrication et l'expédition...





