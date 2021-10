À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Carrefour', Invest Securities ajuste son objectif de cours de 16,5 à 16 euros, après la présentation par le géant de la distribution alimentaire de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



'Carrefour a subi la pression d'une base de référence très demandeuse, en même temps que le rééquilibrage en cours de la consommation entre domicile et hors domicile', note-t-il, ajoutant que 'peu de pays échappent à une tendance négative, pas même la France'.



'Au total, que peut-on espérer de Carrefour sur le plan boursier alors que son statut value apparent bute sur une trajectoire de croissance bien trop modeste pour relancer l'intérêt des investisseurs ?', s'interroge l'analyste.



