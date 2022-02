Carrefour : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé jeudi son objectif de cours sur Carrefour, qu'il porte de 17 à 18,8 euros, tout en maintenant sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Suite à des résultats annuels 2021 ressortis 'globalement en ligne' avec les attentes du marché, l'intermédiaire fait remarquer que l'annonce de rachats d'actions de 750 millions d'euros, un montant bien plus important que prévu, est venue constituer une 'agréable surprise'.



'Si les efforts entrepris par l'entreprise et les réductions de coûts devraient soutenir les résultats, le groupe fait face à des éléments contraires allant de la concurrence aux pressions logistiques en passant par la dilution liée commerce électronique', tempère toutefois Berenberg.



L'analyste ajoute que les spéculations entourant une prise de contrôle par Auchan sont également de nature à porter le titre, même s'il dit ne pas tenir compte de ce facteur dans son mode de valorisation du fait de son caractère encore hypothétique.



