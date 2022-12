Carmat : Succès de la levée de fonds pour 31,1 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmat annonce aujourd'hui le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 31,1 millions d'euros. Dans le cadre de cette levée, 27,2 millions d'euros ont été souscrits par des investisseurs spécialisés et 3,9 millions d'euros par des investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid).



La Société prévoit d'utiliser le produit de la Levée de Fonds pour soutenir le développement de ses activités et notamment, la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes d'Aeson® et le lancement de l'étude clinique EFICAS en France.



Stéphane Piat, Directeur général de Carmat, déclare : ' Forts de cette opération réussie, nous pouvons désormais aller de l'avant avec confiance et nous concentrer sur nos objectifs clés pour l'année à venir : développer nos ventes en Europe, démarrer l'étude clinique EFICAS en France et continuer à reconstituer notre stock de prothèses. 2023 sera la première année commerciale complète pour Aeson®, ce qui représente un réel espoir pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale puisque, pour la première fois, un nombre conséquent d'entre eux aura accès à notre thérapie.'



