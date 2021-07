Carmat : Première implantation commerciale d'Aeson

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmat annonce la première implantation dans le cadre commercial de son coeur artificiel bioprothétique Aeson, réalisée au Centre Hospitalier de Naples, 'étape majeure, qui ouvre une nouvelle page du développement de la société'.



Elle entend en 2021 concentrer les efforts de commercialisation d'Aeson sur l'Allemagne, et aborder de manière plus opportune, un ou deux autres pays de l'UE, dont l'Italie. Le marquage CE a été obtenu dans l'indication de pont à la transplantation en décembre 2020.



A ce stade, cinq hôpitaux allemands sont d'ores et déjà formés et sélectionnent actuellement des patients. Carmat anticipe qu'une douzaine de centres sera formée et commercialement active d'ici fin 2021, essentiellement en Allemagne.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.