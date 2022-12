Carmat : Oddo réduit sa cible après la levée de fonds

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Carmat avec un objectif de cours réduit de 35 à 28 euros, en raison de la dilution liée à la récente augmentation de capital.



En effet, la semaine dernière, Carmat a réussi avec succès une levée de fonds d'un montant de 31 ME, conduisent à la création de 2 960 710 actions nouvelles représentant 15% du capital existant de Carmat.



Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé 10,5 E ce qui correspond à une décote de 19,8% par rapport au cours de clôture de la veille de l'opération (13,10 E).



'Nous croyons que la société est actuellement sur de bons rails et cette dynamique positive devrait rapidement se prolonger avec très certainement la reprise d'inclusion des 7 patients (seconde cohorte après les 3 premiers patients recrutés) de l'essai US', souligne l'analyste.



