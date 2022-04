Carmat : Levée de fonds réalisée pour 40,5 millions d'euros

(CercleFinance.com) - Carmat annonce le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 40,5 millions d'euros, dont 36,5 millions auprès d'investisseurs spécialisés et stratégiques et 4,1 millions auprès de particuliers (via la plateforme PrimaryBid).



L'offre globale a été réalisée par émission, sans DPS et sans délai de priorité, de 4.054.282 actions nouvelles ordinaires, représentant 26% du capital existant avant l'opération, à un prix d'émission de 10 euros par action, soit une décote de 19,7%.



'Les fonds levés vont nous permettre de nous concentrer sereinement, au cours des prochains mois, sur la reprise des implantations de notre coeur artificiel Aeson, prévue dès le mois d'octobre 2022', rappelle le directeur général Stéphane Piat.



