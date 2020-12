Carmat : Le titre s'envole, soutenu par une analyse

(CercleFinance.com) - L'action Carmat gagne plus de 30% à Paris, alors qu'Oddo a annoncé ce matin maintenir sa recommandation d'achat sur le titre Carmat avec un objectif de cours de 27 euros.



Carmat a obtenu le marquage CE pour son coeur artificiel, lui permettant d'être commercialisé dans tous les pays qui reconnaissent cette certification. 'Une excellente nouvelle pour la société et pour le secteur au sens large', estime Oddo.



Selon l'analyste, 'Carmat devrait atteindre l'équilibre fin 2025/début 2026 et voir sa marge brute s'améliorer progressivement avec comme objectif 70%'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel