Carmat : Le titre grimpe, un analyste initie à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre Carmat s'inscrit en forte hausse lundi à la Bourse de Paris, porté par l'initiation de couverture des analystes de Degroof Petercam dans un contexte de marché favorable à la prise de risque.



Vers 11h30, le titre s'adjuge 4,8%, après avoir pris jusqu'à 10% en milieu de matinée, alors que l'indice SBF 120 avance au même moment de 0,8%.



Degroof Petercam a entamé ce matin sa couverture de la valeur à l'achat, avec un objectif de cours de 25,4 euros, représentant un potentiel haussier de plus de 120%.



D'après la banque privée belge, le coeur artificiel 'Aeson' développé par la société est quasiment assuré de son succès commercial au vu du déficit structurel qui caractérise le marché des transplantations cardiaques.



Degroof Petercam, qui envisage des ventes annuelles autour de 750 millions d'euros, note que l'entreprise s'est déjà ouvert les portes du pont à la transplantation ('bridge to transplant' - BTT), mais souligne que c'est celui de la thérapie définitive (DT) qui reste le plus prometteur, avec une approbation qui pourrait intervenir d'ici à quelques années.



Concernant les difficultés rencontrées par Carmat tant au niveau clinique, réglementaire que manufacturier, la banque rappelle qu'il s'agit de problèmes relativement habituels au sein du secteur.



'Nous pensons que Carmat est en mesure de surpasser ces obstacles, comme il a su le faire à plusieurs reprises', conclut Degroof.



