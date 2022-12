Carmat : Lancement d'une levée de fonds de 30 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmat annonce aujourd'huile lancement d'unelevée de fondsd'environ 30 millions d'eurosvia l'émission d'actions nouvellesà un prix fixe de10,50euros par actions'adressant aux investisseurs spécialisés et stratégiques ainsi qu'aux investisseurs particuliers.



La société prévoit d'utiliser le produit de la Levée de Fonds pour soutenir le développement de ses activités et notamment, la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes d'Aeson et le lancement de l'étude clinique Eficas en France.



'Ce nouveau financement intervient à un moment crucial pour Carmat puisque nous nous préparons à une première année complète de ventes dans l'histoire de laSociété', a commenté Stéphane Piat, directeur général de la société.



'Le soutien renouvelé de plusieurs de nos actionnaires de référence et d'autres investisseurs nous permettra notamment de reconstituer progressivement notre stock de prothèses implantables, d'initier prochainement l'étude clinique Eficas en France, et surtout de développer nos ventes en Europe', conclut le responsable.





