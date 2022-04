Carmat : Lancement d'une levée de fonds

(CercleFinance.com) - Carmat annonce avoir lancé une levée de fonds d'environ 30 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles à un prix fixe de dix euros par action, s'adressant aux investisseurs spécialisés et stratégiques ainsi qu'aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid).



Les engagements de souscription reçus par la société représentent un montant global de 22 millions d'euros. Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur Euronext Growth Paris sont prévus le 14 avril.



Carmat prévoit d'utiliser les fonds pour assurer la continuité de ses activités et notamment accompagner le redémarrage de la production de son coeur artificiel Aeson, et assurer la reprise, prévue en octobre 2022, de ses implantations.



