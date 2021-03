Carmat : L'augmentation de capital est bouclée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé lundi soir le succès d'une augmentation de capital de 55,7 millions d'euros destinée à financer le lancement commercial de son coeur artificiel.



L'entreprise française a prévu d'émettre 2.320.298 actions nouvelles, soit près de 18% du capital social de la société, à un prix de souscription unitaire de 24 euros représentant une décote de 18% par rapport à la moyenne des dernières séances.



La demande des actionnaires existants s'est élevée à 19,1 millions d'euros, soit 34% du montant de l'opération, précise la société, tandis que des investisseurs internationaux de premier plan ont exprimé leur intention de souscrire à l'opération à hauteur de 28,2 millions d'euros, soit plus de la moitié du montant de l'augmentation de capital.



Pour rappel, Carmat prévoit d'utiliser les fonds levés pour accélérer sa cadence de sa production et démarrer la commercialisation de son coeur artificiel Aeson en Europe dans le courant du 2ème trimestre.



Les fonds levés doivent également permettre de financier la réalisation de nouveaux tests de faisabilité cette année et d'assurer la continuité de ses activités, notamment en matière de R&D.



Après avoir chuté de 17% à l'ouverture, l'action Carmat limitait ses pertes autour de 7% mardi matin à la Bourse de Paris, le montant récolté s'avérant inférieur aux 57,5 millions d'euros que l'entreprise espérait lever en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



