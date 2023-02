Carmat : Degroof Petercam reste à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a renouvelé jeudi sa recommandation d'achat sur Carmat, assortie d'un objectif de cours de 20,2 euros, suite à des résultats annuels jugés 'sans surprise'.



Après un exercice 2022 marqué par la résolution des problèmes de qualité sur son coeur artificiel, l'année 2023 va être celle du redressement de l'activité, estime la maison d'investissement belge dans une note de recherche.



D'après Degroof, les deux principaux défis auxquels la société est aujourd'hui confrontée sont (1) le décollage de la production nécessaire à la réalisation de ses objectifs annuels et (2) la prolongation de sa visibilité financière au-delà de juillet 2023.



A court terme, c'est néamoins l'approbation de la FDA en vue de la reprise de l'étude de faisabilité aux Etats-Unis qui devrait constituer le principal catalyseur pour la valeur, poursuit la firme bruxelloise.



Degroof Petercam souligne que Carmat a prévu de tenir le marché régulièrement informé des avancées de son coeur Aeson, ce qui devrait permettre aux investisseurs de mieux comprendre la dynamique dont l'entreprise va bénéficier cette année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.