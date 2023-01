Carmat : Degroof Petercam maintient son conseil d'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a renouvelé mardi sa recommandation d'achat sur le titre Carmat, qu'il assortit d'un objectif de cours inchangé à 20,5 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier estime que le point d'activité réalisé hier par la société de dispositifs médicaux témoigne d'une 'accélération soutenue de ses perspectives de développement'.



'Dans l'ensemble, les informations fournies par l'entreprise sont particulièrement encourageantes et montrent que les chirurgiens affichent de grandes espérances concernant son coeur artificiel', ajoute l'analyste.



L'objectif de ventes de 10 à 13 millions d'euros fourni cette année, puis de l'atteinte de la rentabilité à horizon 2027, sont par ailleurs conformes à ses estimations, fait-il valoir dans sa note.



Degroof Petercam précise toutefois qu'il envisage de revoir son modèle afin de tenir compte des nouvelles prévisions affichées par la société en termes d'accélération de l'activité.



