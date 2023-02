Carmat : Degroof Petercam ajuste son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Degroof Petercam a maintenu vendredi sa recommandation d'achat sur Carmat, tout en ajustant légèrement son objectif de cours, ramené de 20,5 à 20,2 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, la maison d'investissement belge juge que le fabricant de coeurs artificiels n'a 'plus que quelques marches à franchir avant de se dégager un beau paysage'.



Degroof, qui a récemment organisé une conférence consacrée au secteur de la santé, souligne que l'entreprise française a profité de l'occasion pour confirmer ses prévisions, à savoir des ventes allant de 10 à 13 millions d'euros cette année, un lancement commercial aux USA prévu à horizon 2026 et des résultats financiers à l'équilibre en 2027.



Pour ce qui concerne les objectifs opérationnels, Carmat dit viser la production de 100 systèmes Aeson en 2023, puis de 500 en 2024 et de 1000 d'ici à 2027.



'La demande en provenance du marché ne semble pas constituer de problème, mais le décollage de la production afin de coller à la demande et d'atteindre les objectifs pourrait en revanche représenter une vraie difficulté', souligne Degroof Petercam.



La firme bruxelloise explique avoir modifié certaines de ses prévisions afin de tenir compte des indications de ventilation des ventes communiquées par la société, mais aussi de l'évolution prévue de ses investissements et de ses dépenses opérationnelles.



