Carbios : Succès de son augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Carbios annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 141 millions d'euros. Il s'agit de la plus importante augmentation de capital sur Euronext Growth depuis 2015 souligne la société.



L'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS donnera lieu à l'émission de 5 558 695 actions nouvelles au prix de souscription de 25,32 euros par Action Nouvelle.



Le produit net de l'émission des Actions Nouvelles est principalement destiné à financer à hauteur d'environ 85% du montant initial de l'Offre, la construction de la première usine dont la capacité de traitement est estimée à 50 000 tonnes par an et pour laquelle l'investissement est estimé à environ 230 millions d'euros.



Le solde du produit net de l'émission des Actions Nouvelles, représentant environ 15% du montant intial de l'Offre, complété du produit net issu de l'exercice total de la clause d'extension, sera utilisé par la Société pour financer les dépenses liées à ses activités de R&D propres au PET et pour accélérer le déploiement de ses activités de recherche pour d'autres polymères et/ou d'autres applications de ses technologies.



