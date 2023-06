Carbios : Oddo BHF optimiste, relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Carbios, avec un objectif de cours relevé de 45 à 64 euros, estimant que les dernières avancées sont rassurantes et incitent à l'optimisme.



Pour le bureau d'analyses, Carbios propose 'une solution de recyclage enzymatique disruptive pour le marché des déchets plastiques'.



Dans ce contexte, le partenariat exclusif avec Novozymes pour la vente d'enzymes, le partenariat avec le leader mondial du PET Indorama pour l'usine de Longlaville, l'obtention des subventions de l'Etat et le nouveau plan stratégique basé sur un modèle de licences premium permettent d'envisager une accélération de la croissance sur les prochaines années.



L'analyste relève ainsi son scénario: 'La croissance attendue sur les prochaines années est très forte avec un CA estimé à 750 ME en 2035 pour une marge d'EBITDA de 55%', conclut Oddo BHF.



