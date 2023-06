Carbios : Obtient plusieurs financements, l'action monte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carbios a annoncé jeudi qu'il allait obtenir une aide totale de 54 millions d'euros de l'Etat français et de la Région Grand-Est pour le financement de sa première usine de biorecyclage, ce qui permettait à l'action de la 'greentech' de bondir en Bourse de Paris.



Vers 11h30, le titre grimpe de plus de 7% dans des volumes représentant déjà deux fois leur moyenne quotidienne des dernières séances. Au même instant, le CAC Mid & Small perd 0,4%.



La société a annoncé ce matin que l'Etat avait sélectionné son projet en vue de l'obtention d'un financement à hauteur de 30 millions d'euros dans le cadre du plan 'France 2030', en plus de 12,5 millions octroyés par la Région Grand-Est.



Carbios a également décroché un autre financement de 11,4 millions d'euros par l'Etat, dont 8,2 millions d'euros directement pour Carbios et 3,2 millions d'euros pour ses partenaires.



Tous ces fonds sont destinés à la construction en France, d'ici à la fin de l'année, de la première usine de recyclage enzymatique de plastiques au monde, qui sera basée à Longlaville (Meurthe-et-Moselle).



Le site, dont la mise en service est prévue pour 2025, vise une capacité de traitement nominale de 50.000 tonnes de déchets PET par an, soit l'équivalent de deux milliards de bouteilles ou 2,5 milliards de barquettes alimentaires.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.