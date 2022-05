Carbios : Nouvelles nominations au Comité Exécutif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carbios annonce que Lionel Arras, son directeur du développement industriel de Carbios, a été nommé au Comité Exécutif de la Société.



Par ailleurs, la société fait savoir que Mathieu Berthoud rejoindra Carbios en qualité de Directeur Sourcing et Affaires publiques à partir du 1erjuin, et renforcera également son Comité Exécutif.



'Ces nominations viennent renforcer la structure et l'expertise du Groupe à une étape passionnante de notre développement. Leurs expériences seront complémentaires et nécessaires pour réussir le déploiement à grande échelle de notre technologie de rupture', indique Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios.



Lionel Arras précise par ailleurs que Carbios poursuit sa montée en échelle avec la construction de la première usine de recyclage enzymatique au monde à Longlaville, en France. 'Son démarrage, prévu pour début 2025, permettra de traiter 50000 tonnes de déchets PET post-consommation, l'équivalent de 2 milliards de bouteilles', ajoute-t-il.



