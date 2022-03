Carbios : Nouvelle avancée dans le recyclage enzymatique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carbios annonce avoir validé la 3ème et dernière étape technique du projet de recherche CE-PET, co-financé par l'ADEME (l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).



Selon Carbios, cette avancée vient confirmer le potentiel de C-ZYME, son procédé de recyclage enzymatique qui est aujourd'hui ' aux portes de l'industrialisation '.



Ainsi, ' à partir de n'importe quel déchet PET, y compris textile cette innovation de rupture permet de produire, une grande variété de produits de qualité équivalente à ceux d'origine pétro-sourcée ', assure Carbios.



Carbios est ainsi parvenu à fabriquer les premières bouteilles en PET 100 % recyclé à partir de déchets textiles, ouvrant ainsi la voie de l'économie circulaire à l'industrie textile.



' Grâce à notre procédé enzymatique, il sera bientôt possible de fabriquer, à grande échelle, des t-shirts ou des bouteilles en utilisant comme matière première des déchets textiles en polyester ', résume Emmanuel Ladent, directeur général de Carbios.



Au titre de la validation de cette étape du projet, Carbios a perçu un montant de 827 200 euros (206 800 E de subventions et 620 400 E d'avances remboursables).



