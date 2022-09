Carbios : Nouveau directeur de la stratégie et des finances

(CercleFinance.com) - La société de chimie verte Carbios annonce la nomination de Pascal Bricout en qualité de directeur de la stratégie et des finances et membre du comité exécutif de la société, qu'il accompagnera ainsi dans la concrétisation de ses ambitions stratégiques.



Pascal Bricout dirigera la gestion et l'organisation de la fonction finance de Carbios et sera également en charge de la stratégie, des relations investisseurs et du déploiement de la démarche RSE du groupe.



Il rejoint Carbios avec plus de 30 ans d'expérience en finance, stratégie et fusions-acquisitions à l'international. Avant d'intégrer la société, il a notamment occupé le poste de directeur financier au sein du groupe Michelin en Asie.



