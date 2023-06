Carbios : Ambitions affichées dans le PET recyclé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carbios a affiché mardi son ambition de devenir un 'leader' sur le marché du PET recyclé en s'arrogeant une part de 8% à 12% d'ici à 2035, notamment via la mise en place d'un modèle de concession de licences.



Le spécialiste des technologies biologiques dit vouloir monétiser ses savoir-faire et sa propriété intellectuelle en générant des revenus sous forme de paiements initiaux acquittés par les preneurs de licences.



Le groupe prévoit aussi de percevoir des redevances en provenance de la vente par son partenaire danois Novozymes d'enzymes propriétaires de la part des fabricants utilisant sa technologie.



D'ici à 2030, Carbios estime être en mesure de capter entre 4% et 8% du marché mondial du PET recyclé.



Le titre progressait de plus de 7% mardi matin à la Bourse de Paris suite à ces annonces.



Pour mémoire, la société a récemment consolidé des partenariats clés, notamment avec Indorama Ventures, et annoncé un financement et un investissement de plus de 150 millions d'euros destiné à la construction de la première usine au monde de biorecyclage du PET, un projet qui a été réestimé à 230 millions d'euros.



