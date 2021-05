Capgemini : Vers une acquisition dans les services SAP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la conclusion d'un accord en vue d'acquérir la ligne de services SAP mondiale de Multibook, pour renforcer ses capacités dans ce domaine ainsi que son portefeuille de clientèle et de services au Japon et en Asie du Sud-Est.



Comptant plus de 80 personnes, cette société basée à Tokyo dispose aussi d'une présence dans toute l'Asie-Pacifique ainsi que d'une filiale aux États-Unis. La transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.



'Cette acquisition va renforcer notre capacité à aider nos clients à accélérer leur transformation cloud avec la nouvelle génération de solutions SAP intelligentes', déclare Olaf Pietschner, directeur exécutif de la SBU Asie-Pacifique et Moyen-Orient.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.