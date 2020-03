Capgemini : Soutien à l'AP-HP face à l'épidémie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Pour soutenir l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Capgemini indique qu'une équipe de 15 personnes accompagne notamment le déploiement de l'outil Covidom en Ile-de-France, l'application permettant le télésuivi des patients porteurs ou suspectés de Covid-19.



L'AP-HP a également confié à Capgemini la mission d'accélérer le processus de mobilisation des professionnels de santé d'Ile-de-France. Pour cela un centre d'appel a été construit, qui s'appuie sur Odigo et sur les équipes de conseil de Capgemini Invent.



D'autres missions impliquant des équipes spécialisées dans l'analyse des données et la sécurité informatique sont engagées et d'autres actions de mécénat sont d'ores et déjà engagées auprès de l'Institut Pasteur et dans le cadre du dispositif Solidarités numériques.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CAPGEMINI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok