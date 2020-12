Capgemini : Oddo reste à 'achat', relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF reste à 'achat' sur Capgemini avec un objectif de cours relevé de 120 à 130 euros, jugeant que le titre offre une certaine visibilité pour fin 2020/début 2021 et que 'le consensus semble trop prudent sur ses prévisions de marge pour 2021 et à moyen terme'.



'La valorisation du titre n'est pas particulièrement faible par rapport à l'historique, mais la décote par rapport à Accenture est supérieure à l'historique alors même que le groupe aura montré sa résilience durant la crise', pointe l'analyste.



Après prise en compte des évolutions défavorables de Forex, le bureau d'études abaisse ses BPA de 2%/3% pour 2021/22, mais cela est compensé par la baisse du WACC (coût moyen pondéré du capital) à 8,8% et la hausse des multiples sectoriels.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.