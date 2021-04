Capgemini : Oddo relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Capgemini, et relève son objectif de cours à 180 euros, contre 170 euros auparavant.



Le bureau d'analyses souligne que la croissance organique de 1,7% s'est révélé 'nettement supérieure aux attentes' (-1%).



'Avec cette publication, qui reflète une accélération de croissance de la même magnitude qu'Accenture (+4 pt), Capgemini démontre sa capacité à parfaitement capter la reprise du marché, voire à accroitre ses parts de marché', note l'analyste.



Par conséquent, Oddo relève sa prévision de croissance organique à 6.0% (vs +4.7% précédemment), et ses BPA 2021/2022 de 2%.

Le broker estime que la guidance devrait probablement être relevée en juillet prochain.



