Capgemini : Oddo ajuste sa cible avant les semestriels

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 180 à 187 euros sur Capgemini, avant la publication par le groupe de services informatiques de ses résultats de premier semestre 2021, le 28 juillet avant Bourse.



Le bureau d'études anticipe une croissance nettement supérieure aux attentes, ce qui 'permet d'être confiant dans la capacité du groupe à délivrer une bonne rentabilité', et lui fait sembler un relèvement des objectifs du groupe 'inévitable'.



'Le titre a bien performé depuis le début de l'année (+31,6% contre +14% pour le Stoxx 600), mais cela nous semble justifié par la puissance de la recovery du marché des Services IT et le bon positionnement de Capgemini sur ce marché', ajoute l'analyste.



